ثقافي / منتدى الأدب الشعبي بالأحساء ينظم أمسيته العاشرة
السبت 1440/11/24 هـ الموافق 2019/07/27 م واس
الأحساء 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليه 2019 م واس
نظّم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء اليوم أمسيته الشعرية العاشرة ، شارك فيها كل من الشاعر عبدالرحمن الشعيبي وسعود العازمي وفهيد الدوسري، وإبراهيم الغزواني ، وأدارها الشاعر نبيل بن عاجان، وذلك في مقر الجمعية بالمكتبة العامّة بالأحساء .
وبيّن رئيس المنتدى الشاعر راشد القناص أنّ الأمسية تأتي ضمن فعاليات المنتدى المستمرة ومناشطه المختلفة، مقدّمًا شكره للقائمين على تنظيم الأمسية وجهودهم لإنجاحها .
من جهته أكّد مشرف لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية يوسف الخميس أنّ إقامة الأمسية الشعرية تسهم في تمسك الأبناء بالموروث الشعبي ، منوّهًا بدعم النادي للحركة الشعرية والأدبية والثقافية في واحة الأحساء ، معرباً عن شكره للمشاركين في الأمسية والمهتمين بالتراث والفنون الشعبية .
// انتهى //
21:54ت م
0121