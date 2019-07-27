الأحساء 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليه 2019 م واسنظّم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء اليوم أمسيته الشعرية العاشرة ، شارك فيها كل من الشاعر عبدالرحمن الشعيبي وسعود العازمي وفهيد الدوسري، وإبراهيم الغزواني ، وأدارها الشاعر نبيل بن عاجان، وذلك في مقر الجمعية بالمكتبة العامّة بالأحساء .وبيّن رئيس المنتدى الشاعر راشد القناص أنّ الأمسية تأتي ضمن فعاليات المنتدى المستمرة ومناشطه المختلفة، مقدّمًا شكره للقائمين على تنظيم الأمسية وجهودهم لإنجاحها .من جهته أكّد مشرف لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية يوسف الخميس أنّ إقامة الأمسية الشعرية تسهم في تمسك الأبناء بالموروث الشعبي ، منوّهًا بدعم النادي للحركة الشعرية والأدبية والثقافية في واحة الأحساء ، معرباً عن شكره للمشاركين في الأمسية والمهتمين بالتراث والفنون الشعبية .// انتهى //21:54ت م0121