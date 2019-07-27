المدينة المنورة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واساعتمد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين ( إيواء) بالمدينة المنورة ، تقوم بخدمتهم في الرعاية والإيواء والتأهيل وتوفر لهم جميع الخدمات .وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي أن اعتماد هذه الجمعية تعد الأولى من نوعها التي تُعني بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة ولتكون هي الحاضنة لهم ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على المتابعة والتوجيه .// انتهى //22:03ت م0122