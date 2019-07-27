يريفان 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واستوج منتخب إسبانيا ببطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عامًا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في أرمينيا.وسجل للمنتخب الإسباني لاعبه فيران توريس في الدقيقتين 34 و51.وكان المنتخب الإسباني قد حقق البطولة سبع مرات في تاريخه في أعوام (2002، 2004، 2006، 2007، 2011، 2012، 2015).// انتهى //22:16ت م0123