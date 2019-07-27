الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأجرى الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في العاصمة المغربية الرباط حفل قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 ، لمنافسات دور الـ 32 التي ستنطلق أواخر أغسطس القادم ، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة في المملكة المغربية رشيد الطالبي ورئيس الاتحاد العربي المكلف محمد روراوه وممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.ورحب معالي وزير الشباب والرياضة المغربي ، بالاتحاد العربي لكرة القدم وجميع ممثلي الاتحادات والأندية العربية في المملكة المغربية متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.فيما أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي في كلمة الاتحاد العربي : أن هذا الحدث المهم يمثل خطة انطلاق جديدة نحو شغف جديد وإبداع متجدد ومنافسة لا تهدأ في نسخة من بطولة الأندية العربية، وهذه المرة تحمل بكثير من التقدير أسم الملك محمد السادس، الذي نحمل له تقديراً واعتزازاً كبيرين في قلوبنا كشباب ورياضيين عرب.وقال:"نتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً لافتاً وقوياً يعكس واقع الكرة العربية ومكانتها، وما بلغته من نتائج ونجاحات في المستويات القارية والدولية، وآخرها تحقيق المنتخب الجزائري لكأس أفريقيا والذي نبارك له ولكل الجزائريين هذا الفوز والانتصار المبهج لنا جميعاً".وأضاف السلمي : "ودعنا في أبريل الماضي كأس زايد، التي كانت بكل تفاصيلها واحدة من الأحداث الرياضية العالقة في الأذهان، كونها البداية والتحدي الأول والمنطلق الحقيقي لبطولة نوعية وجماهيرية بروح عربية خالصة، فالبداية كانت بشهادة كل المنصفين نجاحاً يفوق التوقعات، وهذا يضعنا أمام مسؤوليات جديدة وتحديات مهمة، نتطلع معها لمضاعفة الجهد، وبلوغ أعلى درجات النجاح والتفوق، وهنا أذكر بكثير من الشكر والتقدير الجهود الكبيرة والعمل النوعي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد العربي، الذي قاد الاتحاد في مرحلة مهمة أعادت وهجاً وحضوراً وتميزاً للمنافسة والمسابقات العربية، فشكراً له على كل ما بذله من جهد وعمل وضع بطولة الاتحاد في هذه المكانة وهذا المستوى".وأوضح الدكتور رجاءالله السلمي أن الاتحاد العربي سيواصل عمله بمختلف المسابقات الكروية والنشاطات المساندة، وسيستمر في أداء رسالته"، مثمناً الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله - للاتحاد وما يحظى به من اهتمام كبير منهما - حفظهما الله - ، لإيمانهما بأهمية دعم شباب ورياضيي الوطن العربي، وتهيئة كل الظروف لإقامة الأنشطة والبرامج المناسبة لهم، وما هذه البطولة بكل ما تحمله من تنظيم ومنافسة وتشويق إلا دليل حقيقي على هذه العناية والاهتمام.وقال : " أنقل لأسرة رياضة كرة القدم في الوطن العربي بمزيد من المحبة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وترحيبه بكم في النسخة الجديدة، وتقديره لكم واهتمامه بما يجب أن تكون عليه هذه النسخة تحقيقاً لأهداف الاتحاد العربي وتقديراً لما تحمله من اسم ومكانة، وأشكر لسموه متابعته واهتمامه ووقوفه مع الاتحاد في الفترة الانتقالية الحالية مما انعكس على استمرار برامج وأنشطة الاتحاد العربي دون إبطاء أو تأخير وأهمها هذه البطولة، والشكر للرئيس المكلف محمد روراوه ولأعضاء المجلس لجهدهم وتفاعلهم مع الاتحاد في كل مراحله، وباسم الاتحاد العربي أزجي خالص عبارات الشكر والتقدير للمملكة المغربية على ما وجدناه من تعاون وهي تستضيف هذه الفعالية، فشكراً لمعالي وزير الرياضة رشيد الطالبي ولمعاونيه وللجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ولأعضاء الجامعة".عقب ذلك جرت مراسم سحب القرعة من قبل مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال طلال آل الشيخ، بمشاركة نجوم الكرة العربية، المغربيان سعد دحان وعزيز بودرباله والكويتي أسامة حسين والأردني هيثم الشبول، ثم إقامة ورشة عمل للأندية وللاتحادات العربية المشاركة في البطولة بشأن المواعيد المناسبة لإقامة المباريات والاتفاق عليها تمهيداً لإعلانها لاحقاً.// انتهى //22:25ت م0125