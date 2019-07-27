أمستردام 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسحقق فريق أياكس لقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على أيندهوفن بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم.وسجل لأياكس اللاعب كاسبر دولبيرج في الدقيقة الأولى، واللاعب دالي بليند في الدقيقة 53.وشارك أياكس في هذه المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما شارك أيندهوفن في المباراة بصفته وصيف الدوري.// انتهى //22:41ت م0127