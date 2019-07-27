الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للفئات السنية لكرة الطاولة اليوم إلى ألمانيا للدخول في معسكر إعدادي يستمر حتى 2019/8/14، استعداداً للمشاركة في بطولة دول غرب آسيا للفرق المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 - 2019/8/19 في العاصمة الأردنية عمان .ويشارك في المعسكر اللاعبين : تركي المطيري و نواف الطاهر و خالد الشريف و سالم السويلم و محمد السويلم و فهد القرني و حسن الزاهر و مهدي آل هليل و هادي ابو الرحى ، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب الألماني توم وإدارياً متعب الجوهر والممرنين محمد أبو ردحة ومحمد الأقزم .//انتهى //22:44ت م0128