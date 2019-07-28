الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوجه باستضافة 2000 حاج يمني من أسر شهداء «عاصفة الحزم»نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب وتركي بن محمد يشاركان في تشييع جثمان السبسيإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقيةأمير عسير يدشّن المشروعات التطويرية في مطار أبها الدوليالسفير السحيباني يثمّن توجيه الملك باستضافة أسر ضحايا حادثة نيوزيلنداالخدمات الرقمية ترفع إنجاز القضاء التجاري إلى 150 ألف جلسة خلال العامالمعلمي يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة12 ألف موظف وموظفة لخدمة حجاج بيت الله الحراموصول 555,338 حاجاً للمدينة المنورةخدمة لاستثناء تكرار الحج للمواطنين والمقيمينمستشفيات القوات المسلحة جاهزة لحج 1440هـ100 ألف مظلة لحجاج بيت الله الحرامتطوير مطار عرعر .. طاقة استيعابية تخدم مليون مسافر سنوياًالمرأة شريكة النجاح في موسم الحجالشرعية تدين حملات الحوثي للتضييق على النشاط الاقتصادياليمن يعزز التفتيش الأممي في موانئ الحديدةلجنة تحقيق سودانية: 87 قتيلاً و168 مصاباً ضحايا الثالث من يونيواستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بنيران الاحتلالالبحرين: إعدام مدانين بـ«الإرهاب» وقاتل إمام مسجدتونس تودع رئيسها السبسيقصف النظام السوري يقتل ثلاثة أطفال في حماة وإدلب// يتبع //06:03ت م0003