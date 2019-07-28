عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يوجه باستضافة 2000 حاج يمني من أسر شهداء «عاصفة الحزم»
نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب وتركي بن محمد يشاركان في تشييع جثمان السبسي
إعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية
أمير عسير يدشّن المشروعات التطويرية في مطار أبها الدولي
السفير السحيباني يثمّن توجيه الملك باستضافة أسر ضحايا حادثة نيوزيلندا
الخدمات الرقمية ترفع إنجاز القضاء التجاري إلى 150 ألف جلسة خلال العام
المعلمي يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة
12 ألف موظف وموظفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام
وصول 555,338 حاجاً للمدينة المنورة
خدمة لاستثناء تكرار الحج للمواطنين والمقيمين
مستشفيات القوات المسلحة جاهزة لحج 1440هـ
100 ألف مظلة لحجاج بيت الله الحرام
تطوير مطار عرعر .. طاقة استيعابية تخدم مليون مسافر سنوياً
المرأة شريكة النجاح في موسم الحج
الشرعية تدين حملات الحوثي للتضييق على النشاط الاقتصادي
اليمن يعزز التفتيش الأممي في موانئ الحديدة
لجنة تحقيق سودانية: 87 قتيلاً و168 مصاباً ضحايا الثالث من يونيو
استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بنيران الاحتلال
البحرين: إعدام مدانين بـ«الإرهاب» وقاتل إمام مسجد
تونس تودع رئيسها السبسي
قصف النظام السوري يقتل ثلاثة أطفال في حماة وإدلب
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