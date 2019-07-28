ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المهمة الوطنية ) : عندما تم الإعلان عن رؤية 2030، أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن أهداف تلك الرؤية ستتحقق بسواعد أبناء الوطن دون سواهم، وأن عليهم الاستعداد لتنفيذ مستهدفات الرؤية، متسلحين بالعلم والعزيمة والإرادة، فضلاً عن النظرة المستقبلية، التي ترسم ملامح مستقبل وطن صاعد، ينشد التطور والازدهار.وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات من إعلان الرؤية، وحتى هذه اللحظة، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسريع وتيرة توطين الوظائف القيادية في العديد من القطاعات، وتعمل على إفساح المجال لأبناء الوطن، ودفعهم لبناء المملكة الحديثة، مؤمنة بأنه لا يبني الوطن إلا أبناؤه الغيورون على مصلحته.ولعل قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخير، بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، ابتداءً من غرة جمادى الأولى المقبلة، إحدى صور توطين الوظائف الداعمة لرؤية 2030، مع الأخذ في الاعتبار أهمية قطاع الإيواء السياحي في برامج ومستهدفات الرؤية، الطامحة للارتقاء بقطاع الترفيه، باعتباره أحد أهم القطاعات التي سيتم الاعتماد عليها، في تنويع مصادر الدخل للمملكة، ووقف الإنفاق على السياحة الخارجية، وتأمين الوظائف لآلاف الشبان والفتيات، ورأت الحكومة الرشيدة أن نجاح قطاع الترفيه، يتطلب تعزيز قطاع الإيواء السياحي، ورفده بكفاءات وطنية، تتحمل مسؤولية نهضة المملكة، وتبذل كل غال ونفيس من أجل الارتقاء بها، ومثل هذه المسؤولية قد لا يجد العامل الأجنبي دافعاً كافياً للقيام بها على أكمل وجه.وتابعت : المؤشرات على نجاح خطط توطين قطاع الإيواء السياحي، واضحة وجلية منذ فترة طويلة مضت، من خلال وظائف قيادية في هذا القطاع، تولى أمرها أبناء البلد على أكمل وجه، وحققوا من خلالها النجاح الباهر، وطوروا آلية العمل في الأقسام التي عملوا فيها، وهذا كان محفزاً اليوم للحكومة الرشيدة، لتوطين هذا القطاع من الآن، ووضع برامج التدريب والتأهيل المناسبة، التي تضمن استمرار أبناء الوطن في وظائفهم.وختمت : وغداً، سيؤكد شباب الوطن، أنهم كانوا عند حسن الظن بهم، ليس لسبب سوى أن قطاع الإيواء السياحي من القطاعات التي تشهد كل يوم الجديد والحديث، وهذا يساعد العاملين فيه على تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، من خلال وظائف يسعدون بها، وتسعد بهم، ومن هنا، جاء قرار التوطين في وظائف القطاع الفنية والقيادية بالنسبة الكاملة، وفي ذلك رسالة مهمة، مفادها أن السعوديين قادمون، لقيادة بلادهم إلى مصاف الدول المتقدمة، لأنهم الأجدر بهذه المهمة الوطنية.// يتبع //06:03ت م0004