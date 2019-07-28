نيويورك 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسقتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي ، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قتل في مكان الحادث.وأضافت مصادر إعلامية إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.// انتهى //08:52ت م0013