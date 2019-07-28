الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض تقديم خدماتها للرجال في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة، وتأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.// انتهى //10:10ت م0024