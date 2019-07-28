طبرجل 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، انطلقت أمس فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى بحضور المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.وبدأت فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي، حيث كرّم مستشار سمو أمير منطقة الجوف المشاركين والجهات الراعية للمهرجان.وتتضمن فعاليات المهرجان أجنحة ومعارض منتجات الفواكه التي احتوت على 30 عارضاً زراعياً، تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية، الذي تزيّن بأكثر من 100 عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية.حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي، وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وجمع من الأهالي.// انتهى //10:43ت م0027