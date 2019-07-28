كابل 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

أحبطت القوات الأفغانية محاولة للمسلحين لتفجير عبوة ناسفة في كابل، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكرت شرطة كابل في بيان لها اليوم أن قوة الشرطة عثرت على العبوة الناسفة وأبطلت مفعولها بمنطقة "شاكار دارا" في كابول.

وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا العبوة الناسفة، التي يتم التحكم فيها عن بعد في قرية "قلعة-اي-داشت" لاستهداف المدنيين الأبرياء.

غير أن مقر شرطة كابل ذكر أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل تفجيرها.

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