رام الله 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تشييع جثمان الرئيس التونسي السبسي، إلى جانب العديد من قادة دول العالم، وتأكيده على أن لتونس منزلة خاصة في قلوبنا فمنها بدأنا رحلة العودة إلى فلسطين.وتناولت الصحف الوضع العام في الاراضي الفلسطينية ،حيث المواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية واعتداءات المستوطنين اليهود واقتلاع أشجار زيتون في بلدة ياسوف، بالإضافة إلى تشييع الشهيد حمد القرا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وخبر مغادرة 2900 حاج من الضفة الغربية إلى المملكة العربية السعودية.وتابعت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن اللجنة المكلفة بتنفيذ آليات قرار القيادة بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بدأت اجتماعاتها.وأولت اهتماما بنجاح الأحزاب العربية داخل المجتمع العربي ، في إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في السابع عشر من سبتمبر المقبل.وتحدثت صحف فلسطين عن تقرير للأمم المتحدة الخاص بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 56 طفلًا العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.// انتهى //10:54ت م0030