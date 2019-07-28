الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ 91 مشروعًا مائيًا وبيئيًا خلال النصف الأول من العام الجاري في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة بلغت 3.2 مليار ريال.ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة قرابة مليون مستفيد إضافي في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى أنها تسعى لتحقيق أهداف مبادرات برنامج التحوَّل الوطني ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمناطق المملكة كافة وفق أفضل المعايير في هذا المجال، وذلك انسجامًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأكد نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين، أن الشركة تواصل العمل بخطى متسارعة لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم، فضلاً عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات لقطاعي المياه والصرف الصحي.وقال المهندس أبوثنين "إن هذه المشاريع ستخدم قرابة مليون مستفيد في مناطق المملكة المختلفة، كذلك تسهم في زيادة نسب تغطية خدمات المياه والخدمات البيئية وصولاً للنسب المستهدفة في برنامج التحوَّل الوطني ورؤية المملكة".وأوضح أن حزمة المشاريع المنجزة تتضمن محطة معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، وخزانات تشغيلية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على خدمة العملاء، كذلك تعزيز منظومة خدمات المياه والخدمات البيئية ورفع القدرة التشغيلية لهما.وأضاف أبوثنين، نواصل من جانب آخر التوسع في تقديم خدماتنا حيث إنه وخلال نفس الفترة أبرمت شركة المياه الوطنية 106 عقود لمشاريع مياه وخدمات بيئية جديدة في مختلف المناطق بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.وفي الختام بين المهندس أبوثنين أن الشركة تسابق الزمن لتحقيق الرؤية الطموحة لولاة الأمر -حفظهم الله- التي تستهدف توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للموطن والمقيم، لافتًا إلى أن الشركة طبقت خلال العامين الماضيين عدداً من المبادرات ومؤشرات الأداء للرفع من وتيرة وجودة تنفيذ مشاريعها، ما كان لذلك بعد توفيق الله الأثر الإيجابي بإنجاز العديد من المشاريع المهمة والحيوية.// انتهى //10:58ت م0031