القدس المحتلة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل.وذكرت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة العيسوية وشنت حملة اعتقال طالت كلا من: سامر أنور عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ومحمد عدنان عبيد، ومحمد علي ناصر، ومهند أنور عبيد، وشاكر أمجد مصطفى، والطفل عماد جراح ناصر، وحوّلتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.// انتهى //11:10ت م0034