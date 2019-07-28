حفر الباطن 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واسينظم مركز التنمية الأسرية "ألفة" بمحافظة حفر الباطن مساء غد، محاضرة بعنوان " الصحة النفسية لأفراد الأسرة " تلقيها المدربة الدكتورة حمدية البطي العنزي، وذلك بمقر مركز ألفة للتدريب بالمحافظة.وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز نايف الشريهي أن المحاضرة التي تستهدف النساء تهدف إلى تثقيف الأمهات إلى التعرف بخصائص مراحل النمو للأطفال واحتياجاتهم والمراهقين والمراهقات والتعامل الأمثل معهم والتعرف على مقومات الصحة النفسية لأفراد الأسرة وكيفية تحقيقها لتنشئة أسرة مستقرة آمنة.وأضاف الشريهي أن مركز "ألفة" يعد أحد المراكز الأسرية غير الربحية المهمة بحفر الباطن، ويقوم بدور فعال في الإصلاح والإرشاد الأسري، فيما يتركز نشاط المركز في العمل على جانبين مهمين هما, الجانب الوقائي والجانب العلاجي, إضافة إلى المساعدة في حل الخلافات الأسرية عن طريق الحلول الممكنة بكل سرية وأمانة من قبل نخبة من المصلحين الأسريين المتخصصين بالجانب الأسري، كما يُعنى بقضايا الأسرة من استشارات أسرية وإصلاح أسري وتدريب.// انتهى //11:10ت م0035