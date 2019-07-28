مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسنظمت جمعية مسك الخيرية بمحافظة رابغ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وبإشراف مباشر من محافظ رابغ أيمن بن محمد بن مبيريك، دورات تأهيلية للمتطوعين من الرجال والنساء في برنامج " كن عوناً "، الذي تنفذه وزارة الحج والعمرة وذلك للعمل في ميقات الجحفة برابغ لاستقبال الحجاج وتقديم المساعدة لهم من خلال برامج التوجيه والإرشاد والترجمة وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة علاوة على علاقات الحجاج والإعلام.وأوضح مشرف البرنامج بمحافظة رابغ بديع بن عبيدالله الكنيدري، أن فريق المتطوعين قام بزيارة ميقات الجحفة بمحافظة رابغ، التقى خلالها مدير شرطة رابغ العقيد خالد بن عبدالله الشيباني، ومشرف ميقات الجحفة محمد الرويثي، والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية محمد الكنيدري، وتعرف على مرافق الميقات وما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات ومساعدات.// انتهى //11:11ت م0036