تونس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تشييع تونس جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، إلى مثواه، بمشاركة العديد من الوفود العربية والأجنبية.محليًا أيضا، أفادت بإصابة عسكري تونسي في تبادل لإطلاق النار بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية، بمرتفعات محافظة جندوبة شمال غرب البلاد.وكتبت صحف الأحد، عن تقدم الجيش الليبي بخطى نحو قلب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن المعارك بين الفرقاء الليبيين التي بدأت خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل ألف شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.عربيًا.. رصدت مقتل العديد من المدنيين في غارات جوية شنها طيران النظام السوري على محافظة إدلب، نتيجة تعرض المحافظة إلى قصف يومي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.دوليًا.. أخبرت صحف تونس، عن تنافس خمسة مرشحين أوروبيين على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلفًا لكريستين لاغارد المنتهية ولايتها.// انتهى //12:03ت م0049