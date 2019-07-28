جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه بمقر المحافظة اليوم , الشيخ ماجد بن محمد شراحيلي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة , بحضور عدد من مسؤولي الإدارة.وهنأه سموه بمناسبة تعيينه, متمنياً له التوفيق في مجال عمله , فيما استمع الجميع لتوجيهات سموه بما يعزز دور الإدارة في المجتمع.// انتهى //12:14ت م0052