الدمام 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسشرعت بلدية محافظة الخبر، تركيب أكثر من 260 عمودًا وفانوس إنارة جديد في حي الثقبة، ضمن أعمال الصيانة التصحيحية ومشاريع التحسينات للارتقاء بأداء الشبكة, حيث سيتم إزالة أعمدة الإنارة القديمة وإحلال الإنارة الجديدة مكانها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه بدأ العمل بتركيب 260 عمود إنارة جديد ضمن المرحلة الأولى في حي الثقبة، وذلك في المنطقة المحصورة ما بين شارعي الرياض ومكة وشارعي 4 - 15, وكذلك المربع الواقع في المنطقة المحصورة ما بين شارعي مكة وتبوك, وشارعي 4 – 10, لافتًا إلى أنه يشرع في استكمال تبديل الإنارة الحالية في غضون شهر.وبيّن المهندس الزايدي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وَفْق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة.// انتهى //12:21ت م0056