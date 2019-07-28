مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأكملت النقابة العامة للسيارات استعداداتها لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم خلال أدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي، أن النقابة العامة للسيارات تقوم بعملية تنظيمية تنضوي تحت مظلتها تسع وأربعون شركة ومؤسسة نقل مزودة بأسطول من الحافلات يقدر بـ 19,085 حافلة تقريباً، منها حوالي 3,888 حافلة إصدار 2020، وتهدف النقابة العامة إلى نقل 1,741,000 حاج خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.وأكد الحربي أن النقابة تحرص على راحة الحجيج وتوفر لهم أنماطًا مختلفة من النقل، حيث يكون نقل الحجاج بنظام الردين ونظام الرد الواحد، كما يتوفر نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.وبين الحربي أن إدارة الإشراف الميداني تقوم بدور مفصلي في تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل التابعة لها، حيث يقع على عاتقها مسؤولية التجهيزات الميدانية سواء كانت بشرية أو آلية (حافلات، ورش، أوناش، دوريات)، وكذلك مراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة، حيث يتوفر 16 مركزًا للاستقبال والتفويج والمساندة على الطرق، فيما تؤدي 14 دورية ميدانية دورها، وتوفر النقابة أيضا 480 ورشة متنقلة، و 118 ونشًا للسحب متوفرة على الطرق.كما تقوم النقابة العامة للسيارات بتنفيذ خطتها بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة وأبرزها وزارة الحج والعمرة، وإمارتا منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والوزارات (النقل والصحة والإعلام)، والأمن العام، والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومؤسسات الطوافة، ومؤسسة الأدلاء، ومكتب الوكلاء، ومكتب الزمازمة الموحد، والخطوط السعودية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.تجدر الإشارة أن معالي وزير الحج والعمرة قد دشن مؤخرًا هذا العام مركز معلومات النقل في النقابة العامة للسيارات، وبها غرفة قيادة وسيطرة تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليًا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، وتقوم غرفة القيادة أيضاً برصد الأعطال آلياً وتحويلها للجهات المختصة في النقابة لمعالجتها, وكذلك قياس مؤشرات الأداء, وكما أن الخِدْمات التي يقوم المركز بتقديمها والإشراف عليها, منصة (ضيف) الإلكترونية التي تعنى بعملية تتبع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها، وكل ذلك يفعل من أجل توفير الخدمة الأمثل لضيوف الرحمن.// انتهى //12:37ت م0057