جيزان 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق28 يوليو 2019 م واسأصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تقريرًا خاصًّا عن برنامج "المبادرات الثلاث" الذي نفذه الفرع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اشتمل على "57" ندوة شارك فيها ثمانون داعية.وتضمنت المبادرات ثلاثة عناوين رئيسة، جاءت المبادرة الأولى بعنوان: (جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة)، واشتملت على "16" ندوة شارك فيها "32" داعية، ومن أهدافها إبراز مواكبة ما يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للقوانين الدولية، وتأكيد جهود التحالف في إعادة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، إضافة إلى تسليط الضوء على دور التحالف في تحجيم الإرهاب في اليمن والمنطقة، وزيادة وعي المستهدفين بضرورة استئناف العمل العسكري، وكذلك طمأنة المستهدفين بقرارات التحالف على تحقيق أهداف عملية إعادة الأمل.أما المبادرة الثانية فكانت بعنوان: (مبادرة تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب)، وقد تضمنت أهدافها تعزيز الوسطية والاعتدال، وتفعيل عمل الدعاة والخطباء في مواجهة الانحرافات الفكرية وخاصة تيارات الغلو والتكفير، وتقوية التواصل بين الوزارة ومنسوبيها من الدعاة والخطباء، حيث اشتملت هذه المبادرة على "7" ندوات شارك فيها "14" داعية.في حين جاءت المبادرة الثالثة بعنوان: (تحصين الفكر) وتهدف إلى تعزيز رسالة الأسرة في حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والأفكار الضالة، واشتملت على "34" ندوة شارك بها "34" داعية.ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة, لإبراز وإيضاح الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وتحصين الفكر وتحقيق الأمن الفكري.// انتهى //12:37ت م0058