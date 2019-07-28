المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأصدر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة كتاب "مرويات كتاب أخبار المدينة" للباحث عبدالعزيز بن عوض الجهني.ويحتوي الكتاب على معلومات مفصلة عن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، للمدينة وبناء مسجده, والزيادات في عمارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى الكتابات حتى عصر المؤلف, والحجرات والدور التي تقع حول المسجد النبوي.كما يحتوي الكتاب على المرويات المتعلقة بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بناء مسجده الشريف، و المرويات المتعلقة بالزيادات في المسجد النبوي والكتابات فيه من عصر الخلفاء والعصور التي تلتها، و المرويات المتعلقة بأُحد وبفضائل المدينة وآدابها ومسجد قباء وبقية المساجد في المدينة المنورة وما حولها .// انتهى //12:38ت م0059