الدمام 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأعلنت أمانة محافظة الأحساء، توفر "14 وظيفة شاغرة " على بند الأجور بمسمى (مراقب حارة ميداني) لحاملي الشهادة الثانوية.ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الاشتراطات والخبرات المبادرة في التسجيل عبر بوابة الأمانة الإلكترونية (www.alhasa.gov.sa) اعتبارًا من اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات الأساسية للمتقدمين على هذه الوظائف لا بد أن تتضمن: أن يكون المتقدم سعوديًا، لائقًا صحيًا وحسَن السيرة والسلوك ،وأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية وأن لا يزيد عمره عن 25 عامًا، وأن يكون المتقدم قد سجَّل بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام "ساعد"، ويكون اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين، كما سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، وتحديد رقم الجوال والعنوان للمتقدم وإلا سيستبعد الملف من الترشيح، وتوقيع التعهد بالعمل بوظيفة "مراقب حارة ميداني" وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها في مدن "الهفوف – المبرز – العمران – العيون – الجفر – جواثا" دون تحديد، كما لايترتب على تقديم الطلبات الشخصية أي التزام نحو الأمانة وتعتبر ملغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين الوظائفَ.وأكدت الأمانة على أن التقديم لتلك الشواغر الوظيفية يكون إلكترونيًا عبر بوابة الأمانة فقط خلال الفترة المحددة ولن يستقبل أي ملف ترشيح بالمراجعة الحضورية، وطبيعة العمل ستكون ميدانية في المدن المُشار إليها دون تحديد من المتقدم.// انتهى //12:39ت م0060