جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساختتمت الجولة الثانية من بطولة المملكة للدبابات البحرية ضمن فعاليات موسم صيف "عالم تركوازي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ، والتي انطلقت من منطقة اللاجونا خلال الفترة من 25 يوليو حتى 27 يوليو 2019 , بدعم من الهيئة العامة للرياضة وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.و شهدت البطولة مشاركة 30 متسابقاً محترفاً في أربع فئات للمنافسة، وقد فاز بالمركز الأول لفئة (وقوف للناشئين أقل من 18 سنة) إبراهيم محمد فلمبان , فيما فاز بالمركز الأول لفئة (وقوف مفتوحة للمحترفين) أمين عادل روزي , وعن فئة (جلوس مفتوحة للمحترفين) فاز سعود عبدالعزيز أحمد على المركز الأول ، وفي فئة (جلوس 1100) حقق سعود عبدالعزيز أحمد المركز الأول.يُذكر أن تصميم فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي" كمصدر للإلهام وترجمة تفاعلية لهوية المدينة الاقتصادية الجديدة "عالم ثاني"، ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطئ البحر الأحمر، تتضمن عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطئ، والأنشطة البحرية التابعة لشاطئ "يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا"، كذلك الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، وصالة السينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها.// انتهى //12:39ت م0061