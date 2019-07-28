لندن 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات أزمة السفينة البريطانية المحتجزة في إيران، مشيرة إلى أن لندن تدرس فرض عقوبات على طهران تشمل تجميد أصول رداً على إستفزازات الأخيرة المتكررة.وتناولت تعهد رئيس الوزراء الجديد بوريس دونسون بتنفيذ عملية الخروج الأوروبي نهاية شهر أكتوبر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق حول بنود المغادرة أو من دونه.وأشارت إلى ارتفاع شعبية حزب المحافظين الحاكم بعد تولي جونسون المنصب ومطالبة نسبة كبيرة من الناخبين مجلس العموم بعدم الوقوف أمام رئيس الوزراء في مفاوضاته مع الأوروبيين.وكتبت عن بروز أزمة إنسانية جديدة بسبب المخاطر الكبيرة التي يتعرض إليها المهاجرين الأفارقة أثناء عبورهم دول أمريكا الجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة.// انتهى //12:40ت م0062