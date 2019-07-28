القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة غداً أعمال الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، التي تستمر خلال الفترة من 29 إلى 31 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة سبع دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية.وستتناول الورشة التعريف بجائزة التميز الحكومي العربي والجودة وأهميتها، وبرامج وجوائز الجودة، وأهم برامج التطوير الحكومي وأثر تطبيق مبادرات التطوير الحكومي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي التنافسي.// انتهى //12:42ت م0063