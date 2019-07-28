لندن 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسقتل ثمانية مدنيين اليوم ، جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ريفي إدلب وحماة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم ، إن ستة مدنيين لقوا حتفهم جراء غارات جوية وقصف صاروخي للنظام على أريحا ومعرة النعمان ورجم القط بريف إدلب، لافتا إلى مقتل مواطنتين جراء قصف جوي استهدف مزرعة شمال حماة.وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 25 جريحا بينهم 18 في أريحا، كما أن بعض الجرحى في حالات خطرة .// انتهى //13:39ت م0083