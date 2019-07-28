القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسثمّن المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن المصرية أيمن عبد الموجود عالياً الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، على المستويات كافة من أجل التيسير وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن المملكة العربية السعودية تشهد كل عام تطوراً كبيراً في مستوى الخدمات المقدمة والإجراءات التي تيسر على الحجاج والقائمين على تنظيم الحج، منوها بحسن استقبال المسؤولين في المملكة لضيوف الرحمن بداية من لحظة الوصول إلى الموانئ بالمملكة سواء في جدة أو المدينة وإجراءات تنظيمية لخروج الحجاج من جميع دول العالم وتفويجهم في حافلات إلى محل سكنهم.وأشاد بتطوير منظومة المسار الإلكتروني الذي سهل ونظم جميع التعاقدات وسداد الدفعات المالية للفنادق والخدمات المتعاقد عليها ،وكذلك الدور المهم للقائمين على الحج في المملكة العربية السعودية في الحفاظ على حقوق الحجاج والتدخل لحل مشاكلهم أولاً بأول وتوفير الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة إقامتهم أثناء موسم الحج مجاناً ، وكذلك في منظومة نقل الحجاج وإستحداث أساطيل النقل ووجود شبكة طرق عملاقة لخدمة الحجاج.وأكد التعاون والتنسيق الكامل بين المسؤولين المصريين المعنيين بالحج ونظرائهم السعوديين، لافتا النظر إلى أن التنسيق يبدأ كل عام عقب انتهاء موسم الحج مباشرةً حيث يتم خلاله استعراض إيجابيات موسم الحج والسلبيات المطلوب تلافيها من الطرفين حرصاً على راحة الحجاج ويشهد كل عام مباحثات من قبل الجانبين للعمل على تلافي أى مشكلات قد تواجه الحجاج.//انتهى//13:57ت م0092