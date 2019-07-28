المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأشاد رئيس بعثة المجتمع الإسلامي في أوروبا ملي كروش طاهر كوكصو، بجهود المملكة العربية السعودية واهتمامها ورعايتها بخدمة ضيوف الرحمن ، وبالتطور الذي يشهده الحرمان الشريفان على كل المستويات بما يسهل على قاصدي البيت الحرام من أداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة وأمان .ووصف كوكصو في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ما تشهده المملكة من ازدهار وتطور للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كل سنة عن سابقتها بأنها صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيأتها قيادة المملكة وتوجيهاتها السديدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتسهيل أداء ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى إكمال أداء فريضتهم .وأشاد رئيس بعثة المجتمع الإسلامي في أوروبا بجهود وأعمال وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية، وما يقدمونه من تسهيلات ، وقال :" إن التسهيلات التي حظي بها هو و حجاج البعثة أثار إعجابهم واستحسانهم، وأن البعثة في كل سنة تأتي بعدد 5000 آلاف حاج وحاجة، منهم الألمان والفرنسيون والإنجليز حديثي عهد بالإسلام، لا يملكون فرحتهم عندما يشاهدون الحرمين للمرة الأولى، ويعتبرون الجهود المبذولة اهتماما بالغا وصورة حقيقة لكرم وضيافة وطيبة المملكة حكومة وشعبا".كما نوه كوكصو بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حول الخدمات والتسهيلات التي تم تسخيرها لضيوف الرحمن، معرباً عن تقديره وشكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-، على جهودها وأعمالها سواء الصحية والخدمية والأمنية والتنظيمية.// انتهى //14:09ت م0093