الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسشارك وفدٌ من كشافة المملكة العربية السعودية في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 ، المُقام حالياً بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية في برنامج الهايكنج "المشي في الطبيعة" الذي نظمته يوم أمس لجنة الفعاليات بالجامبوري.وأوضح قائد الوفد عبد الله بن محمد المنصور، أن الفعالية أُقيمت في منطقة جبل (jack) وشارك فيها قرابة 8000 مشارك من إحدى المعسكرات الفرعية بالجامبوري، وبلغت مسافته 20 كم، وأن المشاركين استمتعوا بتأمل البيئة والطبيعة من خلال السير بتلك المسافة الطويلة التي تحدوا فيها الصعاب وغرابة المكان وظروف الطريق، كما مارسوا بعض الألعاب الترويحية وألعاب المخاطرة الكشفية، مُشيراً إلى أن جميع أعضاء الوفد السعودي المشاركين بالهايكنج قد حصلوا على الشارة الخاصة به.يذكر أن رياضة الهايكنج عبارة عن المشي أو السير لمسافات طويلة لا تقل عن 5 أميال أو 7 كيلومترات ، وتقام عادة في المناطق البرية من أجل المتعة والترفيه، ورفع مستوى اللياقة.// انتهى //15:00ت م0118