بريدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسيتفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً, مدينة الحجاج بمدينة بريدة الواقعة على طريق الرياض القصيم المدينة المنورة السريع.وسيطلع سموه خلال الزيارة التفقدية على المرافق والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية المتواجدة في المدينة خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وزوار بيت الله الحرام المارين بمنطقة القصيم من خلال مدينة الحجاج ببريدة.// انتهى //15:04ت م0119