الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسيشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، بالمعسكر الكشفي الإعدادي، الذي تقيمه كشافة وزارة التعليم، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ابتدءاً من يوم غد الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس القادم بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان أن المعسكر تُقيمه الوزارة بهدف تهيئة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.وأكد آل وديان على أهمية هذا المعسكر في غرس وتنمية قيمة العمل التطوعي والمبادرة لخدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الجانب المشرق والمُشرف الذي تقدمه المملكة لخدمة الحجاج، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، بالإضافة إلى تعزيز قيم مهارات التواصل مع الآخرين وتعزيز مهارات الإسعافات الأولية والدفاع المدني، والجوانب الفنية والتقنية في المسح والإرشاد وتعزيز الجانب الصحي والمهاري لتقديم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام.// انتهى //15:06ت م0121