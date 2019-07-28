الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض تقديم خدماتها للنساء في مقر مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية على مدى أسبوع ابتداءً من اليوم, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:06ت م0122