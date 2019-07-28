جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واساستضافت هيئة المدن الاقتصادية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ مؤخراً, وفداً من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية برئاسة الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عويض بن خلف الحارثي. وبحضور نائب الأمين العام لشؤون الهيئة المهندس عماد بن محمد هاشم.وقام الوفد خلال الزيارة التي تم خلالها مناقشة أبرز آفاق التعاون لتحقيق أهداف البرنامج في المدينة, بجولةٍ ميدانية بأهم مرافق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شملت ميناء الملك عبد الله والوادي الصناعي بالإضافة إلى زيارة إحدى الأحياء الساحلية النموذجية في المدينة.يُذكر أن ميناء الملك عبد الله قد أعلن مؤخّراً عن تسلّمه 28 رافعة من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات, والتي سترفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى خمسة ملايين حاوية قياسية، ما يخدم الحركة التجارية في المملكة والبحر الأحمر فيما يحتضن الوادي الصناعي حالياً أكثر من 100 شركة وطنية وإقليمية وعالمية من بينها 14 شركة وطنية وعالمية مختصة في مجال الصناعات الدوائية.// انتهى //15:08ت م0125