الطائف 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف ممثلاً بفريق إثراء الثقافي، غداً دورة بعنوان "مهارات الكتابة"، يقدمها أستاذ الأدب واللغويات المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة الطائف الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، وتستمر لمدة يومين، وذلك بفندق أوالف سويتس.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد ، أن الحقيبة التدريبية تتناول تعريف الكتابة وأنواعها وأدواتها ومهارات العصف الذهني، ومهارات كتابة الفقرة وكيفية تنسيقها، ومهارات كتابة المقال، والتلخيص، اضافة الى تطبيقات عملية على المهارات الكتابية .// انتهى //15:09ت م0126