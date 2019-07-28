القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة الدورة العادية الخامسة والأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عمرو طلعت.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد.وأكد الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي في كلمته أمام الاجتماع أن تسخير قطاع الاتصالات لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة يأتي بعائدات متضاعفة كلما زاد التعاون ما بين دول الجوار .وشدد على أن تأمين المخاطر وراء استخداماتها الضارة يصعب تحقيقه ما لم تتعاون الدول فيما بينها على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، موضحًا أن التطور التقني فرض أعباءه على عاتق المجلس لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورابط ضروري ما بين مختلف قطاعاتها.وأشار إلى أن ماوصلت إليه أدوات الاتصالات وتقنية المعلومات من أهمية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرخاء والرفاهية للمواطنين يزيد من مسؤولياتنا للعمل على إتاحتها وتعميم استخداماتها وتوفير تطبيقاتها في مختلف بقاع الوطن العربي على جميع المستويات ولكافة فئات مواطنيه.ونبه إلى أهمية الوعي بأن ما تصحبه أدوات العصر الحديث من تحديات ومخاطر قد تنتج عن سوء استخدام بعض الفئات لها، وتمثل تهديدًا لاقتصاديات الدول وأمنها القومي والسياسي.وبين أن هذه المسؤوليات والتحديات تنعكس على الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع المجلس والتي تتضمن التنسيق بشأن موضوعات حوكمة الانترنت، والأجندة الرقمية العربية 2030، وتحديث الأنظمة والتشريعات في البلدان العربية، وكذلك تبحث التعاون العربي مع كافة أصحاب المصلحة، والتحضير العربي المشترك للمؤتمرات القادمة للاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي.وعبر الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية على اقتراح مبادرة العاصمة العربية الرقمية.ويناقش الاجتماع عدد من البنود منها نتائج أعمال الاجتماع ( 34 ) اللجنة العربية الدائمة للبريد التي عقدت في مسقط مارس ٢٠١٨، ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد، ونتائج الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي للتنظيم والخدمة الشمولية الذي عقد بالجزائر، والاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المؤقت المكلف بصياغة محاور الاستراتيجية البريدية 2018 - 2021 ، والاجتماع التاسع لفريق العمل العربي للطرود والبريد العاجل، والاجتماع الثاني لفريق العمل العربي للأجور، والاجتماع العاشر لفريق العمل العربي للتحضير للمؤتمرات والاستراتيجية البريدية العربية العامة للفترة 2018 - 2024 ، ومعرض طوابع البريد العربي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2017 - 2020 القضايا الخاصة بفلسطين 2019 / 6 / 27.كما سيبحث الاجتماع نتائج الاجتماع (44) اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الأمانة العامة، ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ونتائج أعمال فريق العمل العربي لشؤون التقييم ونتائج أعمال فريق العمل المؤقت المكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات نتائج أعمال فريق شؤون الانترنت.وسيتناول الاجتماع كذلك القضايا الخاصة بفلسطين ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس المعلومات، ونشاط المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، وكذا نشاط المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ونشاط الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصال وتقنية المعلومات، والتعاون العربي الصيني، والتعاون العربي الأفريقي، والتعاون مع منظمة المرأة العربية والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي وتشكيل فريق عمل للتحضير لاجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات .// انتهى //15:28ت م0127