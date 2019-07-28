‏‎عرعر 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس‏‎قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة صلال المطلق - رحمه الله-, وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, حيث كان في استقباله ابن المتوفي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة ماجد بن صلال المطلق .ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلا الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //15:37ت م0128