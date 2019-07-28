نجران 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي اليوم ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان برنامج "معالجة الضعف القرائي"، وذلك بمقر التدريب التربوي.وتضمن البرنامج الذي قدمه ، أحمد بن عواجي مدخلي ، ويستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية ، عددًا من المحاور منها التعريف بالصعوبات التي تواجه المتعلمين بالقراءة ، والفهم القرائي ومستوياته المختلفة، وأسباب الضعف القرائي، والتعريف بالفجوات التي يتم رصدها، إلى جانب تطبيقات عملية في مهارات ومعايير القراءة للمستفيدين.وتأتي الدورة ضمن فعاليات وبرامج خطة التدريب الصيفي بتعليم نجران في أسبوعها الرابع.// انتهى //15:37ت م0129