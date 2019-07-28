بغداد 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.77 %, متوقفاً عند 481.7 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 10 شركات, وانخفاض اسهم 4 شركات, فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 171,174,150 سهماً, بقيمة 294,092,788 ديناراً عراقياً, تحصلت من ابرام 346 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:18ت م0143