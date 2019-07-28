عام / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين
الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
تونس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
أوقف الحرس البحري التونسي بمدينة رادس بمحافظة بن عروس جنوب العصمة تونس، أربعة أشخاص كانوا بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمدينة .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .
وأفاد بيان ثان لوزارة الداخلية، أن عناصر من حرس الحدود بمدينة رمادة في محافظة تطاوين جنوب تونس، أوقفت شخصًا كان بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه تونس.
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16:38ت م
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