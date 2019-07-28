تونس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأوقف الحرس البحري التونسي بمدينة رادس بمحافظة بن عروس جنوب العصمة تونس، أربعة أشخاص كانوا بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمدينة .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .وأفاد بيان ثان لوزارة الداخلية، أن عناصر من حرس الحدود بمدينة رمادة في محافظة تطاوين جنوب تونس، أوقفت شخصًا كان بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه تونس.// انتهى //16:38ت م0150