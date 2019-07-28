جدة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليه 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي شهيد الواجب موسى جراد الجابري ، الذي استشهد في الحد الجنوبي.ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم ، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو محافظ جدة ، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة ، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.//انتهى//16:40ت م0152