تونس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن يوم الخميس القادم هو موعد بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر أسبوعًا واحدًا.وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح له اليوم، أن الهيئة اختارت موعد 15 سبتمبر القادم من ضمن تواريخ أخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.مما يذكر أن الهيئة قد حددت تاريخ 17 نوفمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية، و 6 أكتوبر موعدًا للتشريعية، غير أن وفاة الرئيس الباحي قائد السبسي، فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يومًا، وهي المدة التي يحددها الدستور في الفصل 84 التي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة البلاد مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد.// انتهى //16:49ت م0155