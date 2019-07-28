الرياض 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، جاهزية محطات وخطوط نقل الكهرباء في القطاع الغربي لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأوضح المهندس السعدي، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كلا من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440 هـ.وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها 18 محطة تحويل طاقة كهربائية و3 مستودعات مركزية في القطاع الغربي.وعد المهندس السعدي زيارات السلامة هذه، معيار أساسي لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، مبيناً أن ذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة.وبين أن هدف الشركة هو الوصول إلى نسبة صفر من الحوادث المهنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبي الشركة في سبيل تطوير وتفعيل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.من جهته، أوضح نائب الرئيس لنشاط الصيانة بالإنابة المهندس مطلق العتيبي، أن الشركة حققت مستوى عالٍ في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى السنوات الماضية، حيث حصل قطاع صيانة الشبكة الغربية على تقيم مرتفع في نظام الخمس نجوم لإدارة الصحة والسلامة، وهذا يساعد على وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وتحقيق أفضل ظروف عمل ممكنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.وأثنى رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية الدكتور صالح بامسق بجهود منسوبي الشركة وممثلي السلامة على دورهم في تطبيق معايير السلامة لضمان سلامة العاملين والمعدات.// انتهى //17:32ت م0164