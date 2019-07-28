هامبورج 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسحافظ اللاعب نيكولوز باسيلاشفيلي على لقب بطولة هامبورج المفتوحة لكرة المضرب اليوم بفوزه على الروسي أندري روبليف بنتيجة 7 / 5 و4 / 6 و6 / 3 .وكان باسيلاشفيلي تغلب على ألكسندر زفيرف في الدور قبل النهائي أمس السبت ، وأصبح باسيلاشفيلي، المصنف الـ 16 في العالم، أول لاعب يفوز باللقب مرتين على التوالي ، بعد روجيه فيدرر في 2005 .// انتهى //17:34ت م0166