رياضي / الجورجي باسيلاشفيلي يحقق لقب بطولة هامبورج المفتوحة لكرة المضرب
الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
هامبورج 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
حافظ اللاعب نيكولوز باسيلاشفيلي على لقب بطولة هامبورج المفتوحة لكرة المضرب اليوم بفوزه على الروسي أندري روبليف بنتيجة 7 / 5 و4 / 6 و6 / 3 .
وكان باسيلاشفيلي تغلب على ألكسندر زفيرف في الدور قبل النهائي أمس السبت ، وأصبح باسيلاشفيلي، المصنف الـ 16 في العالم، أول لاعب يفوز باللقب مرتين على التوالي ، بعد روجيه فيدرر في 2005 .
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17:34ت م
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