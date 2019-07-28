مكة المكرمة في 25 ذو القعدة 1440 ه الموافق 28 يوليو 2019 م واسحصلت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى، على الاعتماد التصنيفي التخصصي لبرنامجي الماجستير في تخصص "علوم المختبرات الإكلينيكية" وتخصص "التغذية الإكلينيكية"، من قبل لجنة العلوم الصحية والطبية التابعة للجنة الدائمة المختصة بدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية" بوزارة الخدمة المدنية.وشمل الاعتماد التصنيفي التخصصي لبرنامج علوم المختبرات الإكلينيكية، اعتماد المسارات التابعة، كعلوم الكيمياء الإكلينيكية، وعلم الأحياء الدقيقة التشخيصية، وعلم الأمراض الخلوي والجزئي، ويؤهل الحاصل على درجة الماجستير لشغل وظيفة أخصائي مختبر وأخصائي أول مختبر، فيما يؤهل الطالب الحاصل على ماجستير تخصص التغذية الإكلينيكية لشغل وظيفة أخصائي تغذية وأخصائي أول تغذية، وتعد هذه الوظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، شريطة أن تكون درجة البكالوريوس في مجال المختبرات الطبية من الكليات المتخصصة في المجال الصحي.وأكد عميد الكلية الدكتور أيمن الصائغ، أن اعتماد هذه البرامج يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه جامعة أم القرى حيال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد التصنيفي الوظيفي، والسعي نحو اعتماد المؤهلات العلمية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل في الوقت الراهن.// انتهى //17:38ت م0167