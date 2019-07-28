طرابلس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ، استهداف المستشفى الميداني بجنوب العاصمة طرابلس.وأكد المجلس في بيان اليوم، أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته.وقال المجلس: "إن القوات والقوات المساندة يواصلون ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها بشجاعة وبسالة، واحترام مطلق للقانون الدولي الإنساني والأعراف العامة للحرب".// انتهى //17:41ت م0168