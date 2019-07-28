القاهرة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 2ر723 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 5ر503 مليون جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي أكس 30" نحو 37ر0 % ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 17ر1 % مسجلاً 74ر526 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 96ر0 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 54ر1362 نقطة.// انتهى //17:49ت م0171