ثقافي / مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم يزور برنامج موهبة بتعليم جازان

الأحد 1440/11/25 هـ الموافق 2019/07/28 م واس
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جيزان 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس
زار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم‬ محمد بن يحيى حداد اليوم ، برنامج موهبة‬ الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير بمحافظة أبوعريش‬ يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان‬ مكي آل عيسى.
واطلع حداد خلال جولته على البرامج المنفذة ضمن برنامج ‫موهبة والتي تضم عدداً من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب والأحياء والهندسة ، وتابع المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات ، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم .
وأكد المدير العام للموهوبين خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية ، وتزوديهم بكافة الخبرات والمهارات ليسهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً أن البرنامج الذي يأتي بالتعاون مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين ووزارة التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية يمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية .
يذكر أن برنامج موهبة الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب في ميادين العلوم المختلفة ، حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عدداً من الخبرات العلمية على يد متخصصين فضلًا عن مهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم ، التي تنفذ داخل مدارس التعليم العام.
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18:36ت م
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