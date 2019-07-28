جيزان 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسزار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم‬ محمد بن يحيى حداد اليوم ، برنامج موهبة‬ الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير بمحافظة أبوعريش‬ يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان‬ مكي آل عيسى.واطلع حداد خلال جولته على البرامج المنفذة ضمن برنامج ‫موهبة والتي تضم عدداً من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب والأحياء والهندسة ، وتابع المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات ، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم .وأكد المدير العام للموهوبين خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية ، وتزوديهم بكافة الخبرات والمهارات ليسهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً أن البرنامج الذي يأتي بالتعاون مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين ووزارة التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية يمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية .يذكر أن برنامج موهبة الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب في ميادين العلوم المختلفة ، حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عدداً من الخبرات العلمية على يد متخصصين فضلًا عن مهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم ، التي تنفذ داخل مدارس التعليم العام.// انتهى //18:36ت م0176