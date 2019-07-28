طرابلس 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واسقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن أعداد الليبيين النازحين داخليًا تجاوزت مئتين وثمانية وستين ألفا وستمئة نازح.وأكدت المفوضية في بيان اليوم، استمرارها في تنفيذ مشاريع وصفتها بسريعة التأثير لدعم النازحين داخليًا والمجتمع المضيف، مشيرة إلى دعمها في هذا السياق لإنشاء عيادتين في سرت وصيانة مدرسة في مصراتة.وفي سياق متصل، أكدت هيئة السلامة الوطنية طرابلس وفاة شخصين بمنطقة الهضبة البدري بسبب سقوط قذيفة على منزل بمنطقة الهضبة البدري.كما أفاد مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ بمركز الطب الميداني والدعم مالك مرسيط بمقتل أربعة أطباء على الأقل وجرح آخرين جراء قصف لمستشفى ميداني في طريق المطار.// انتهى //19:33ت م0183